214 مليون درهم صافي أرباح "ملتيبلاي" في الربع الثاني

أبوظبي في 29 يوليو / وام / أعلنت مجموعة ملتيبلاي، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت تسجيل صافي أرباح يصل إلى 214 مليون درهم باستثناء المتغيرات في القيمة العادلة.

وتواصل المجموعة تركيزها على تكامل العمليات عبر مختلف قطاعات أعمالها، مع إيلاء أهمية خاصة للتحول الرقمي ورفع الكفاءة التشغيلية، حيث ساهمت هذه الجهود في الحفاظ على زخم قوي في الإيرادات، التي ارتفعت بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 503 ملايين درهم.

ويأتي هذا الأداء مدفوعا بالنمو عبر جميع القطاعات، والدمج الكامل لنتائج شركة "ذا جرومينغ كومباني هولدينج" خلال الربع الثاني، إلى جانب الاستحواذ على مركز "إكسلنس" لتعليم قيادة السيارات.

وأظهرت النتائج أن هامش الربح الإجمالي المختلط حافظ على مستوى قوي بلغ 52%، مما يعكس استمرارية الربحية في مجمل المحفظة الرئيسية، في حين ارتفع صافي الأرباح من القطاعات التشغيلية التابعة بنسبة 52%، مدفوعاً بتضاعف صافي الأرباح في قطاع اللياقة الصحية والتجميل، وارتفع صافي الأرباح في قطاع التنقل بنسبة 48%، نتيجة النمو العضوي وغير العضوي، إلى جانب نمو قطاع الإعلام والاتصال بنسبة 23%، وحافظت الميزانية العمومية للمجموعة على قوتها مع رصيد نقدي بلغ 1.85مليار درهم.

وجددت المجموعة التأكيد على فعالية إستراتيجيتها طويلة الأمد عبر بناء محفظة متنوعة من الأصول القوية ضمن القطاعات التشغيلية الأساسية، إلى جانب الاستثمار في أصول واعدة تحت ذراع "ملتيبلاي+" لتحقيق عوائد مرتفعة.

وفي إطار ذراع "ملتيبلاي+"، أغلقت المحفظة العامة للأسواق المالية الربع الثاني بقيمة سوقية بلغت 32 مليار درهم، مقارنة باستثمار أولي بلغ 15 مليار درهم، ورغم تأثير تقلبات السوق على القيمة العادلة لبعض الأصول، حافظ الأداء العام لمختلف أصول المحفظة على قوته، إلى جانب استمرار الإمكانات الواعدة للاستثمارات المستهدفة على المدى الطويل.