"اجتماعية الشارقة" توفر إصداراتها في مكتبة بيت الحكمة لتعزيز المعرفة المجتمعية

الشارقة في 29 يوليو/ وام / وفرت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إصداراتها البحثية والتوعوية في "خزانة الحكمة" بمكتبة بيت الحكمة، في إطار جهودها لتعزيز نشر المعرفة المجتمعية، ودعم متخذي القرار والباحثين والمهتمين بالقضايا الاجتماعية.

وأكد الدكتور جاسم الحمادي، مدير مكتب المعرفة في الدائرة، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً لدور الدائرة في نشر الدراسات العلمية والبحوث الميدانية التي تعكس احتياجات المجتمع، وتوفر معلومات موثوقة تسهم في رفع الوعي المجتمعي وتعزيز التثقيف الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الهدف من توفير هذه الإصدارات ليس ربحيًا، بل معرفيًا وتوعويًا.

وأوضح أن الإصدارات تغطي طيفًا واسعًا من الموضوعات المرتبطة بفئات المجتمع المختلفة، بما في ذلك الأطفال، والنساء، وكبار السن، وذوي الإعاقة، إضافة إلى تناول عدد من الظواهر الاجتماعية والتقارير المتعلقة بالأسرة، لافتًا إلى أن الدائرة بدأت منذ عام 2017 بإصدار هذه الدراسات بشكل دوري ونشرها شهريًا عبر موقعها الإلكتروني الرسمي sssd.shj.ae.