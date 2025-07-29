مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2025 ينطلق غدًا

عجمان في 29 يوليو/ وام / تنطلق غدا فعاليات مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل بدورته العاشرة، الذي تنظّمه دائرة التنمية السياحية بعجمان سنويًا في قاعة الإمارات للضيافة، للاحتفاء بالنخيل والإنتاج الزراعي، وتحفيز الزراعة المحلية، بما يسهم في دعم المجتمع المحلي وتنشيط السياحة المستدامة.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة واسعة من مختلف إمارات الدولة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن ومصر.

ويضم مسابقات متنوعة في عدة فئات، تشمل الحمضيات والفواكه، ومزاينة العسل، وتغطي مسابقات الرطب أشهر الأصناف؛ كالخلاص والبرحي واللولو والخنيزي ونخل عجمان، فيما تضم مسابقات العسل أصناف السمر والمتبلور والسدر وقرص الشمع وغيرها، في حين تشمل الفاكهة الليمون والمانجو واللوز والتين والحمضيات كما يضم المهرجان عشرات العارضين من أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وقال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل يقدم منصة فريدة لإبراز مكانة النخيل والرطب في المجتمع الإماراتي، وأهمية هذا المنتج كرمز لهوية الوطن وتراثه. ونسعى من خلال هذا المهرجان إلى تسليط الضوء على هذه المنتجات ودعمها وتعزيز زراعتها في المجتمع، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية ورؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي المهرجان هذا العام بأجندة غنية بالأنشطة والفعاليات، والتي تميّزت بتنويع إضافي على المسابقات لتشمل فئات أكثر وشرائح عمرية أوسع من الدورة السابقة. إلى جانب مجموعة من العروض الفنية الجديدة التي استقطبها المهرجان، بما فيها الموسيقى والفنون الشعبية مثل العيالة وفرق الشرطة الفلكلورية في المسرح الرئيسي. كما سيشهد هذا العام مسابقة في التصوير يتم الإعلان عنها خلال المهرجان.

ويقدم المهرجان أيضًا مجموعة متنوعة من الجلسات التعليمية حول أساليب زراعة النخيل وتربية النحل، بالإضافة إلى مزايدات يومية لبيع الرطب والعسل، التي يخصص جزء من ريعها للأعمال الخيرية، ومهرجانات شعبية تبرز الثقافة الإماراتية، وركنًا للأطفال.

ويشهد المهرجان إقبالًا واسعًا في كل عام سواء من جهات حكومية وخاصة كما تشارك فيه عدد من الفرق الشعبية برعاية شرطة أبوظبي وغيرها.

يذكر أن دائرة التنمية السياحية بعجمان رفعت سقف الجوائز هذا العام لتشجيع وتحفيز المزارعين والنحالين والحرفيين، ووسعت نطاق المهرجان ليشمل 61 جناحا.