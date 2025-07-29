محمد الشرقي يطّلع على المشاريع الحالية والمستقبلية في إمارة الفجيرة

الفجيرة في 29 يوليو/ وام / أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، التزام الإمارة بمواصلة الجهود التنموية في قطاع البنية التحتية، وتطوير خدماتها الداعمة للتحوّلات الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة على المستويات كافة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة وسعادة سالم محمد المكسح السماحي مدير دائرة الاشغال العامة بالفجيرة، وأعضاء اللجنة التطويرية المحلية في الإمارة.

وأشار سموه، إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للمشاريع التنموية والتطويرية في كافة مناطق الفجيرة، وتوفير متطلبات دعمها، بما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد، ودعم استقرار ونماء المجتمع في المجالات كافة.

واطلع سموه خلال اللقاء على مشاريع مُبادرات صاحب السمو رئيس الدولة في الفجيرة، ومشاريع اللجنة التطويرية المحلية بالإمارة في قطاع البنية التحتية والطرق خلال الفترة 2020-2025 والبالغة 360 كلم من الطرق الداخلية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة.

كما جرى خلال اللقاء مناقشة مشاريع السدود والقنوات المائية قيد التنفيذ في الإمارة وسير العمل فيها.

وتوجّهت اللجنة التطويرية بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة على متابعة سموه لمستوى العمل والإنجاز في المشاريع والمبادرات التنموية الشاملة والمستدامة على مستوى الإمارة.

حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.