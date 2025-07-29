"العربية للطيران" تزيد عدد رحلاتها المباشرة إلى بانكوك

الشارقة في 29 يوليو / وام / أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، زيادة عدد رحلاتها اليومية إلى العاصمة التايلندية "بانكوك" اعتباراً من 26 أكتوبر 2025.

وستسير الشركة ثلاث رحلات يومية بين مطار الشارقة الدولي ومطار سوفارنابومي الدولي في خطوة تؤكد التزامها بتقديم خيارات سفر أكثر مرونة وراحة للمسافرين بين الإمارات وتايلاند.

وأكد عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، حرصها على مواصلة الارتقاء بتجربة السفر التي توفرها المجموعة بما يسهم في دعم نمو العلاقات التجارية والسياحية بين دولة الإمارات وتايلاند.