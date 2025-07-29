"الطيران المدني" تمنح أول موافقة لتجربة المركبات ذاتية القيادة لمناولة الأمتعة في "مطار آل مكتوم"

دبي في 29 يوليو / وام / أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع مطارات دبي وشركة دناتا، أول موافقة تنظيمية على مستوى الدولة لإجراء تجربة تشغيل المركبات الذاتية القيادة لمناولة الأمتعة، وذلك في مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.

وتأتي الموافقة في إطار حرص الهيئة على تعزيز تكامل ودمج التقنيات الحديثة في كافة عمليات النقل الجوي، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة الجوية، ودعم تطبيق نماذج تشغيلية من الجيل القادم من قبل مزودي الخدمات الرائدين مثل شركة دناتا.

وستقوم شركة "دناتا" بتجربة عدة مركبات ذاتية القيادة لمناولة الأمتعة ضمن ساحة المطار في مطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي، وفق إطار تنظيمي تم تطويره بالتعاون مع الهيئة.

وتوفر هذه التجربة فرصة لاختبار الأداء والسلامة في واحدة من أكثر بيئات الطيران حساسية من حيث الوقت والتشغيل، مما يسهم في رسم ملامح مستقبل مناولة الأمتعة والخدمات الأرضية في المطارات.

وتضع هذه الخطوة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول الرائدة التي تعتمد تقنيات الأتمتة الذكية في ساحات المطارات، بما يعزز ريادتها التنظيمية ويُرسّخ نهجها المتوازن بين الابتكار وضمان أعلى معايير السلامة التشغيلية.

وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: تشكل هذه الموافقة محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران في الدولة، وتجسد رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار، مؤكد الحرص على تمكين التقنيات الحديثة دون المساس بأعلى معايير السلامة، ودعم المبادرات التي تضع دولة الإمارات في مقدمة الدول في مجال التنقل الذكي.

وأوضح المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، أن تشغيل المركبات الذاتية في بيئة عمل نشطة داخل المطار، يتطلب إطاراً تنظيمياً مرناً ومتقدماً، مشيرا إلى العمل من خلال التعاون مع دناتا ومطارات دبي، على تطوير نموذج متكامل يجمع بين الابتكار والسلامة، حيث تمثل هذه التجربة بداية لرؤية شاملة لمستقبل العمليات الجوية في الدولة.

وقال عمر بن عدي - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية في مطارات دبي، إن هذه التجربة تعكس إسهامنا في دفع عجلة الابتكار لتعزيز التميز التشغيلي وتجربة المسافرين، مع وضع الأسس لبيئة تشغيلية أكثر مرونة وكفاءة في ساحات المطار.

وأضاف : تزامنا مع استعدادنا للمرحلة التالية من نمو قطاع الطيران في مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي، ستضطلع هذه المبادرات المدعومة بروح التعاون المستوحاة من رؤية oneDXB، بدورٍ محوريٍ في رسم ملامح أنظمة المطارات المستقبلية.

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول لعمليات المطارات في دولة الإمارات بشركة "دناتا": يُعد إدخال المركبات ذاتية القيادة في عمليات مناولة الأمتعة المباشرة محطة مهمة لكل من دناتا والقطاع ككل، ويعكس هذا التوجه التزامنا المستمر بتبني الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لتعزيز السلامة والكفاءة وجودة الخدمة في مختلف عملياتنا.

وتعد تجربة عربات الأمتعة ذاتية القيادة جزءاً من تعاون إستراتيجي أوسع بين الهيئة العامة للطيران المدني وشركة "دناتا" لتطوير حلول المناولة الأرضية الذكية، حيث يوفر مطار دبي ورلد سنترال- آل مكتوم الدولي، بفضل قدرته الاستيعابية المستقبلية التي تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، بيئة مثالية لاختبار وتطبيق أحدث الابتكارات التشغيلية.

وسيتم الاستفادة من نتائج هذه التجربة في دعم توسعات مستقبلية وتعزيز دمج الأتمتة في المطارات الإماراتية بما يواكب التطورات العالمية في مجال الطيران.