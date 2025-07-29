"مدينة شمسة الترفيهية" تنطلق بعد غد في إكسبو الشارقة

الشارقة في 29 يوليو/ وام / تطلق غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة بعد غد فعاليات "مدينة شمسة الترفيهية" الوجهة العائلية الأحدث ضمن عروض صيف الشارقة 2025 التي تتواصل فعالياتها الترويجية حتى الأول من سبتمبر المقبل في كافة مدن ومناطق الإمارة حيث تستقبل الوجهة الجديدة الزوار في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار "مهرجان شمسة - حيث يسطع المرح".

وتستمر فعاليات "شمسة الترفيهية" وأنشطتها التفاعلية المتنوعة حتى 30 أغسطس المقبل لتشكل القلب النابض لـ "عروض صيف الشارقة وتعزز مكانة الإمارة كوجهة سياحية وثقافية وعائلية رائدة وفي خطوة إستراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف تجربة الفعاليات الصيفية ينتظر العائلات داخل "مدينة شمسة الترفيهية" عالم متكامل من الاستكشاف والمرح مصمم لإيقاظ الخيال والإبداع.

وتهدف غرفة الشارقة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي من افتتاح "مدينة شمسة الترفيهية" إلى توفير أنشطة أكثر شمولاً لإسعاد المجتمع وزيادة النشاط الاقتصادي وبناء أصول ترفيهية وتجارية مستدامة وطويلة الأمد بالاستثمار في كل ما يسعد الجمهور والأجيال الجديدة من خلال إضافة منصة ترفيه جديدة ترسخ مكانة الشارقة كوجهة عائلية تجمع بين ترفيه أفراد الأسرة وبين توفير أفضل العروض التجارية للمجتمع من سكان وزوار الإمارة استناداً إلى رؤية طموحة لمستقبل قطاعي التجزئة والسياحة في الشارقة.