سوق الجبيل بالشارقة يستقطب أكثر من 2 مليون زائر

الشارقة في 29 يوليو/ وام / استقبل سوق الجبيل في مدينة الشارقة أكثر من مليوني زائر خلال النصف الأول من العام الحالي ما يعكس المكانة المتنامية للسوق كوجهة رئيسية لتسوّق وتوفير جميع ما يحتاجونه الزوار من منتجات طازجة ومستوردة وخدمات متكاملة ونوعية وأسعار تنافسية تلبي احتياجاتهم تحت سقف واحد.

وقال عبدالله الشامسي مدير أسواق مدينة الشارقة إن تجاوز عدد زوار السوق حاجز المليوني زائر خلال 6 أشهر يُعد مؤشرًا مهماً على المكانة المتقدمة التي يحتلها السوق في توفير المواد الغذائية الطازجة على مستوى الإمارة وهذا الإنجاز هو ثمرة للخطط التشغيلية والتنظيمية التي نعمل على تطويرها باستمرار في السوق مع التركيز على تقديم تجربة تسوق متكاملة وآمنة لجميع الزوّار.

وأضاف نحرص على أن يكون السوق بيئة مثالية لتلبية احتياجات المتعاملين عبر توفير خدمات متكاملة تحت سقف واحد تشمل مختلف أنواع المنتجات الطازجة والخدمات المرتبطة بها ضمن بيئة صحية ونظام تشغيلي عالي الكفاءة.

ويقسم سوق الجبيل إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: قسم الخضراوات والفواكه وقسم الأسماك وقسم اللحوم موزعة على مساحة تبلغ حوالي 400 ألف قدم مربعة.