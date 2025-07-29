حديقة الحيوانات بالعين..جهود متواصلة لحماية النمور المهددة بالانقراض

العين في 29 يوليو/ وام / تحتفي حديقة الحيوانات بالعين باليوم العالمي للنمور الذي يصادف 29 يوليو من كل عام، لتسليط الضوء على دورها في حماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الوعي البيئي لدى الجمهور تجاه الحفاظ على التنوع الحيوي.

وفي أحدث تجارب النمور؛ يكون الزوار على موعد مع نمور آمور السيبيرية كل سبت وأحد وجمعة الساعة 10 صباحاً لمشاهدة تجربة تعزيزها بالإضافة للتعرف على حكاياتها من خلال مربيها الذين يقدمون للزائر سلسلة معرفية حول صفاتها وطباعها وطرائفها وجهود حمايتها والحافظ عليها من الانقراض.

ويستمتع الزوار بمشاهدة نمور آمور الأضخم بين سلالات النمور في العالم في معرضها الذي افتتحته الحديقة مؤخراً، وذلك ضمن معرضين؛ أحدهما خارجي لمشاهدة النمور التي تتميز بفرائها البرتقالي الكثيف اللافت وهي تعيش في بيئة مشابهة لموائلها مع مظلات ونظام رذاذ ومنصات تبريد تسمح بالتحكم بدرجات الحرارة، و3 برك مياه ومنطقة كهف.

أما المعرض الثاني يقع خلف الكواليس ويشمل وسائل الرفاهية وتوفير أعلى معايير الرعاية المطلوبة، بما في ذلك بركة ماء مبردة ورذاذ منعش لتحسين الأجواء وتلطيفها كما توجد منطقة تفاعلية مخصصة لتدريب النمور.

وتضم حديقة الحيوانات بالعين ضمن مجموعتها من النمور المهددة بالانقراض كلاً من النمر الأمريكي والنمر العربي ونمر آمور والنمر البنغالي؛ حيث تحرص الحديقة على حمايتها وتأهيلها في بيئة مشابهة لموائلها الطبيعية، بالإضافة لبرامج وفعاليات توعية وإشراك المجتمع بأهمية حفظها ورعايتها.