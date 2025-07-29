اللجنة العليا لـ"كنف" تضع توجهات المرحلة المقبلة لحماية الطفل

الشارقة في 29 يوليو/ وام / عقدت اللجنة العليا لمركز "كنف" بيت الطفل في الشارقة اليوم اجتماعها الدوري للربع الثالث من عام 2025 لمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة واستعراض الإحصائيات والتحليلات الخاصة بالحالات المحالة إلى المركز خلال الفترة من نوفمبر 2024 حتى يوليو 2025 إلى جانب مناقشة التحديات الميدانية وتعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الشريكة.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود إمارة الشارقة المتواصلة لتعزيز منظومة حماية الطفل تنفيذاً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتي تؤكد باستمرار أهمية توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال ضحايا الإساءة تضمن لهم الحماية والاحتواء والدعم الشامل.

ترأست الاجتماع هنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل رئيسة اللجنة العليا لمركز "كنف" بحضور أعضاء اللجنة العليا الدكتور محمد عبيد الكعبي رئيس دائرة القضاء في إمارة الشارقة والمستشار أنور الهرمودي رئيس سلطة النيابة العامة واللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة وأحمد الميل رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية والدكتورة فاطمة الخميري مدير إدارة الطب الشرعي والدكتورة صفية الخاجة مدير عام مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص والمستشار محمد الشاعر من إدارة التنمية الأسرية وفروعها وخالد الكثيري رئيس قسم خط النجدة في دائرة الخدمات الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع التقارير الخاصة بالحالات المستقبلة، وتحليل أنماط الإساءات وأسبابها والظروف المحيطة بها، وآثارها النفسية والاجتماعية على الأطفال والأسر، بما يُسهم في تطوير خطط استباقية وبرامج توعية وقائية تتماشى مع احتياجات المجتمع، وتعزز الشراكات المؤسسية والمجتمعية في هذا المجال.

وتم مناقشة سير عمل اللجنة التنفيذية لمركز "كنف" وآليات التنسيق بين الفرق الداخلية للمركز والجهات الشريكة إلى جانب تقييم أداء الكوادر العاملة والتأكد من توافق ممارساتهم مع مبادئ الخصوصية المهنية بما يضمن تعزيز الثقة بين المركز والأسر.

وأكدت هنادي اليافعي أن مركز "كنف" أصبح نموذجاً وطنياً يحتذى به في مجال الاستجابة لحالات الإساءة ضد الأطفال من خلال تطبيقه لمعايير نموذج "بارناهوس" العالمي الذي يُعزز مبدأ تقليل عدد المقابلات التي يخضع لها الطفل ويوفر بيئة داعمة أثناء مراحل التحقيق والعلاج.

واختتمت اللجنة اجتماعها بعدد من التوصيات التطويرية تهدف إلى رفع كفاءة الاستجابة وتحسين آليات الإحالة والمتابعة وتعزيز وعي المجتمع بقضايا حماية الطفل بما يتماشى مع رؤية إمارة الشارقة في بناء مجتمع آمن ومتماسك ينشأ فيه الأطفال بثقة وكرامة.