"نادي الشارقة للسيارات القديمة" يفتتح مصنعا لطباعة لوحات الأرقام

الشارقة في 29 يوليو/ وام / أعلن "نادي الشارقة للسيارات القديمة" عن افتتاح مصنع طباعة لوحات أرقام السيارات القديمة داخل مقره الرسمي في إمارة الشارقة وذلك بهدف تحقيق التكامل المؤسسي مع الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة ومواكبة إستراتيجية مجلس الشارقة الرياضي التي تعكس توجهه نحو تقديم خدمات متكاملة وذكية تواكب تطلعات المتعاملين وتعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الرئيسة المعتمدة في إطار الخطة الإستراتيجية للنادي 2024-2028 التي ترتكز على محاور جوهرية تشمل تعزيز تجربة أعضاء النادي ضمن برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل ورقمنة الخدمات وبناء شراكات تكاملية مستدامة وتمكين المواهب الوطنية والحفاظ على تراث السيارات القديمة وتحقيق أهدافه الرامية إلى تعزيز التميز المؤسسي في القطاع الرياضي وترسيخ الهوية المؤسسية وتوفير بيئة مبتكرة تدعم الثقافة المجتمعية وتعزز من فرص الاستثمار في الفعاليات النوعية.

وقال الدكتور علي أحمد أبو الزود رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة إن افتتاح مصنع طباعة لوحات الأرقام في نادي الشارقة للسيارات القديمة يشكل خطوة إستراتيجية تعزز التميز المؤسسي وتجسد التزام النادي بتطوير خدماته مشيراً إلى أن تفعيل المصنع يمثل نموذجاً متقدماً لتقديم تجربة متكاملة وسلسلة سريعة وموثوقة تخدم أعضاء النادي والمتعاملين في آن واحد.

وأوضح أن المبادرة تتيح للاعضاء إتمام جميع المعاملات المرورية المرتبطة بالسيارات القديمة من الفحص الفني والتسجيل وتسديد الرسوم وحتى طباعة اللوحة في مدة قياسية من خلال نظام رقمي متصل مباشرة بالأنظمة المرورية الاتحادية ما يعكس التوجه نحو تقديم منصة خدمات موحدة وذكية تحقق الكفاءة التشغيلية وتُسهم في رفع نسبة رضا المتعاملين إلى 100% وجودة الخدمة إلى 95% كما هو مستهدف في مؤشرات الأداء ضمن الخطة الإستراتيجية.