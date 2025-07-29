"دبي الإسلامي" يتكفّل بالوقف الثاني من سلسلة "وقف جيران النبي"

الشارقة في 29 يوليو/ وام / أعلنت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي عن تكفّل "صندوق خيرات" التابع لبنك دبي الإسلامي بالوقف الثاني من سلسلة "وقف جيران النبي" بقيمة 40 مليون درهم، وذلك في إطار مبادرة إنسانية تهدف إلى دعم وتمكين الأيتام في إمارة الشارقة.

وتأتي هذه المبادرة في سياق النهج الإنساني الذي أرسته رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال إطلاق أول وقف نوعي مخصص لرعاية الأيتام في الإمارة، بهدف تعزيز الاستدامة وتحقيق أثر اجتماعي طويل المدى للفئات المستحقة.

وأكدت منى بن هده السويدي، مدير عام مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي، أن هذه المبادرة تمثل علامة فارقة في مسيرة العمل الوقفي المؤسسي، مشيرة إلى أن بنك دبي الإسلامي، أول جهة مصرفية تتكفل بأحد أوقاف سلسلة 'وقف جيران النبي'.

وقالت إن مشاركة القطاع المصرفي في هذه المبادرات تجسّد نموذجاً وطنياً رائداً في الشراكة المجتمعية، وتؤكد الوعي المؤسسي المتنامي بأهمية دعم الفئات الأكثر حاجة وتمكينها من الاعتماد على الذات.

ويهدف مشروع "وقف جيران النبي" إلى إنشاء سلسلة من الأوقاف التنموية التي تضمن دخلاً مستداماً يعود ريعه لصالح برامج الرعاية والتمكين التي تقدمها المؤسسة، بما يتماشى مع رؤيتها في التحول من مفهوم الرعاية إلى التمكين، وتعزيز فرص الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين.

ويُعد تكفّل بنك دبي الإسلامي بالوقف الثاني خطوة إستراتيجية ضمن منظومة العطاء الوطني، تعزز من الجهود المجتمعية والتكامل بين المؤسسات في سبيل ترسيخ نموذج إماراتي متميز في رعاية وتمكين الأيتام.