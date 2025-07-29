"نواتوم البحرية" توسّع حضورها العالمي بافتتاح أول مكتب لها في شنغهاي

أبوظبي في 29 يوليو/ وام / أعلنت "نواتوم البحرية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، عن الافتتاح الرسمي لأول مكتب لها في شنغهاي، والذي سيتم إدارته من قبل "نواتوم للخدمات البحرية"، المعنية بالوكالات والخدمات البحرية.

وسيُسهم المكتب الجديد في تعزيز إستراتيجية المجموعة الرامية إلى توسيع حضورها العالمي، مستفيداً من المكانة البارزة التي تتمتع بها شنغهاي كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على المستوى الدولي.

وتقدم "نواتوم للخدمات البحرية" حلولاً شاملة لمستأجري، ومالكي، ومشغلي، ومديري السفن بكافة أنواعها والبضائع ذات الصلة، بدءاً من عمليات التحميل ووصولاً إلى عمليات التفريغ، مستفيدةً من الخبرات التي اكتسبتها عبر العمل في أكثر من 814 ميناء حول العالم.

كما يهدف المكتب الجديد إلى تقديم الدعم لقاعدة المتعاملين المتنامية في الصين وجميع أنحاء العالم، مما يعززحضورها القوي في 77 ميناءً عبر 17 دولة.

وتم افتتاح المكتب الجديد بحضور عدد من كبار المسؤولين، بما فيهم سعادة محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" (ADQ)؛ والكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ أبوظبي.

ويتميز المكتب بموقع إستراتيجي في قلب مدينة شنغهاي، ويتشارك ذات الموقع مع المكتب التجاري الحالي لـ"نواتوم اللوجستية" في شنغهاي، ما يعكس التكامل في العمليات التشغيلية، والنهج الواضح لمجموعة موانئ أبوظبي في تقديم خدماتها على امتداد وحدات أعمالها وقطاعاتها.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن عمار مبارك الشيبة، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري والشحن، مجموعة موانئ أبوظبي، أن شنغهاي تعد نقطة اتصال محورية في سلسلة التوريد العالمية، إذ سيتيح المكتب العمل عن كثب مع مستأجري ومالكي السفن في المنطقة، ومواصلة تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمتعاملين حول العالم، مؤكدا تطلعهم مع استمرار توسيع شبكة المجموعة، إلى توظيف خبراتهم وقربهم من الأسواق المحلية لتحقيق التميّز التشغيلي، بما يلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين.

تجدر الإشارة إلى أن افتتاح مكتب "نواتوم للخدمات البحرية" في شنغهاي يأتي في أعقاب إعلان مجموعة موانئ أبوظبي مؤخراً عن توسيع شبكة مكاتبها العالمية بافتتاح أول مكتب لها في قلب العاصمة الصينية بكين، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بمواصلة النمو والتوسع في السوق الصينية وتعزيز حضورها في أبرز المراكز البحرية الحيوية في آسيا. ومع افتتاح المكتب الجديد، يرتفع عدد مكاتب المجموعة في جميع أنحاء منطقة الصين الكبرى ضمن شبكتها العالمية التي تضم أكثر من 140 مكتباً دولياً.