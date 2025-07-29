شباب "أراضي عجمان" ينظم مبادرة لدعم فئة المكفوفين

عجمان في 29 يوليو/ وام/ نظم مجلس شباب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، مبادرة "البصيرة والاحساس" بالتعاون مع جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، في إطار الشراكة الإستراتيجية والجهود المشتركة لدعم فئة المكفوفين في الدولة.

وحضر اللقاء في فندق عجمان سراي، أحمد خلفان الشامسي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالإنابة، وعادل عبدالله الزمر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصريا، و شارك فيه مجالس الشباب في الإمارة وعدد من الموظفين من مختلف الإدارات.

واستضاف اللقاء، مجموعة من الشباب المبدعين للاحتفاء معهم بقصص نجاحهم .

وقالت هيفاء سالم الصوافي رئيس مجلس شباب دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن المبادرة المجتمعية الهادفة تأتي تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة و مساعيها الحثيثة نحو تمكين ودعم الشباب .



