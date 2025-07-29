الأمم المتحدة تعلن احتواء حادث إطلاق النار الجماعي بالقرب من مبانيها في نيويورك

نيويورك في 29 يوليو/وام/ أعلنت الأمم المتحدة إنه تم احتواء حادث إطلاق النار الجماعي بالقرب من مبانيها في نيويورك بالكامل وطمأنت موظفيها بعدم وجود أي تهديد مستمر جراء هذا الحادث.

وقال جهاز الأمن والسلامة في مقر الأمم المتحدة اليوم إن سلطات مدينة نيويورك، أبلغت رسميا المنظمة الدولية عدم وجود أي تهديد مستمر بالمنطقة، وأن الوضع الآن تحت السيطرة، وأبلغت أيضا بعدم وجود أي دليل على وجود عمل إرهابي مرتبط بالحادث، ولا أي علاقة له بالأمم المتحدة أو بالمجتمع الدبلوماسي في نيويورك.

وقال البيان : "لا توجد حاليًا أي اضطرابات في وسائل النقل العام أو طرق التنقل، ويمكن للموظفين مواصلة حركتهم وأنشطتهم بشكل طبيعي.

كان الحادث وقع مساء أمس بالقرب من المنظمة الدولية الواقع بالجزء الشرقي من ضاحية مانهاتن وسط المدينة .

وقال مسؤول في شرطة مدينة نيويورك إن مطلق النار "شين ديفون تامورا" كان قادما من مدينة "لاس فيغاس" وقام فور وصوله بدخول مبنى ناطحة سحاب يحتوي على مكاتب مجاور لمباني الأمم المتحدة وسط شرق ضاحية مانهاتن في مدينة نيويورك، وأطلق النار مباشرة وبشكل عشوائي في المبنى، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، وإصابة آخر قبل أن يُطلق النار على نفسه ويفارق الحياة في الطابق 33 في المبنى منوها إلى أن الجاني يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.

وقال رئيس بلدية المدينة إريك آدامز اليوم إن أحد الضحايا ضابط شرطة يبلغ من العمر 36 عاما و أن الضحية الخامسة المصابة في حالة حرجة للغاية.

ويحتوى المبنى العملاق الذي يقع في الجانب الشرقي من ضاحية مانهاتن المعروفة بحي الأمم المتحدة ورجال الأعمال والسياحة على مكاتب عدد من المؤسسات والشركات الشهيرة، بما فيها مقر دوري كرة القدم الوطني وشركة صناديق التحوط العملاقة بلاكستون وشركة التدقيق كيه بي إم جي.

وحسب سجلات السلطات الأمريكية، وقعت 254 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة هذا العام.

مق/زي