الأمم المتحدة: مؤشرات استهلاك الغذاء في غزة عند أسوأ مستوياتها

نيويورك في 29 يوليو/ وام/ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية في غزة وصلت اليوم إلى أسوأ مستوياتها منذ بداية النزاع الدائر محذرا من خطر المجاعة الداهم الذي تواجهه غزة اليوم .

وأوضح غوتيريش أن نتائج التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي العالمي أكدت ما كانت الأمم المتحدة تخشاه في أن تصل غزة إلى شفا المجاعة.وقال إن الفلسطينيين يعانون في غزة من كارثة إنسانية ذات أبعاد مروعة “ هذا ليس تحذيرًا، بل حقيقة تتكشف أمام أعين العالم ويجب أن ينتهي هذا الكابوس”.

ووفقا للتحذير الصادر اليوم، عن التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، أُعلن اليوم، بأن غزة حاليا تواجه خطر المجاعة الشديد، وأن مؤشرات استهلاك الغذاء والتغذية وصلت إلى أسوأ معدلاتها منذ بداية الصراع الحالي في غزة.

وسلطت نتائج التصنيف الضوء على تجاوز اثنين من العتبات الثلاث للمجاعة في أجزاء من قطاع غزة، مع تحذير برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) من نفاد الوقت لإطلاق استجابة إنسانية شاملة.

وأشار بيان صحفي مشترك صادر عن وكالات الأمم المتحدة اليوم، إلى أن الصراع المستمر وانهيار الخدمات الأساسية والقيود الشديدة المفروضة على عمليات ايصال وتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية المكدس أدى إلى خلق ظروف ا كارثية للأمن الغذائي لمئات آلاف الأشخاص من السكان في جميع أنحاء قطاع غزة.

ودعت وكالات الأمم المتحدة مجددا إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار لوقف القتل والسماح بالإفراج الآمن عن الرهائن والقيام العاجل بالعمليات الإنسانية.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إن معاناة سكان غزة لا تطاق داعية إلى ضرورة الإدخال اليومي العاجل والفوري والمستمر لفيض المساعدات الغذائية وبعيدا عن أي عراقيل لوقف الجوع الجماعي.

وقالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما بحوث "هناك مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن الجوع والعنف والإساءة على نطاق جماعي..إنهن يواجهن خيارات مستحيلة بين الموت جوعا أو التعرض لخطر القتل أثناء بحثهن عن الطعام والماء وتعرضهن لمخاطر القتل الجسيمة فيما يموت أطفالهن جوعا أمام أعينهن ".

وتجدر الإشارة إلى أن التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات من الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة.

وعادة ما يُصنف انعدام الأمن الغذائي في خمس مراحل، أشدها هي المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة.

مق/زي