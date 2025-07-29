لجنة انتخابات اتحاد الطاولة تعلن فتح باب الترشح للدورة الجديدة

دبي في 29 يوليو/وام/ اعتمدت لجنة انتخابات اتحاد كرة الطاولة، برئاسة المهندس محمد جمعة البحر، فتح باب الترشح للدورة الجديدة، من 1 إلى 8 أغسطس المقبل، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 1 سبتمبر 2025.

وتضم اللجنة في عضويتها محمد الحميري، وسعود كاجور النعيمي، وعلي السيد الهاشمي، وماجد حسين وحيدي.

وأقرت الجمعية العمومية للاتحاد إضافة بند رئيسي بأن يكون المرشح للرئاسة أو العضوية لاعباً سابقاً في كرة الطاولة، أو قام بممارسة العمل الإداري لمدة موسمين، باستثناء العنصر النسائي.

ويتشكل المجلس الجديد من 9 أعضاء، يترشح منهم 7، من ضمنهم مقعد الرئيس والمرأة، على أن يحتفظ الرئيس الفائز في الانتخابات بتعيين عضوين إضافيين لمجلس الإدارة.

وأكد البحر، أن الاجتماع الأول للجنة الانتخابات شهد إقرار اللائحة والبطاقات الانتخابية، بناء على اعتمادهما من النظام الأساسي، وتعاميم وزارة الرياضة.

وأوضح أن فترة الطعون الانتخابية تبدأ من 2 إلى 8 سبتمبر، وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية للانتخابات يوم 9 سبتمبر، مشيراً في الوقت نفسه إلى إعلان اعتماد القائمة النهائية المرشحة للانتخابات يوم 26 أغسطس بعد انتهاء الطعون على القائمة المبدئية.