1.9 مليون مستخدم لحافلات النقل العام في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 30 يوليو/ وام/ سجلت هيئة النقل في عجمان 1.926.434 راكبا استخدموا حافلات النقل العام خلال النصف الأول من عام 2025، كما بلغ عدد الرحلات المنفذة 116.297 رحلة خلال الفترة ذاتها.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص، إن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تحسين تجربة النقل العام في الإمارة من خلال تطوير شبكة الخطوط ، وتحسين أوقات الرحلات، واعتماد حلول ذكية مستدامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا للمتعاملين ويدعم التوجه الإستراتيجي نحو نقل متكامل وآمن.

وأوضح أن شبكة النقل العام في عجمان تشمل حافلات داخلية وخارجية تربط بين الإمارة وبقية إمارات الدولة، حيث تُسهم الحافلات الداخلية في تسهيل تنقل الركاب ضمن المناطق الحيوية والسكنية والأسواق والمراكز الخدمية داخل الإمارة، بينما توفر الحافلات الخارجية وسائل نقل مريحة وآمنة للراغبين في السفر إلى دبي والشارقة وأبوظبي ورأس الخيمة، وغيرها من الوجهات الإقليمية، عبر خطوط منتظمة وجدول زمني مرن.

وشدد الجلاف على مواصلة الهيئة جهودها في تطوير خدمات النقل العام ورفع كفاءة الشبكات والبنية التحتية، من خلال تحديث الأسطول، وتوسيع نطاق الخدمات، وتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة ومستدامة، بما يواكب تطلعات المتعاملين ويعزز جودة الحياة في الإمارة.