إقبال كبير على فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان

عجمان في 30 يوليو/ وام/ تتواصل فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" والتي تستمر حتى 14 أغسطس المقبل، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي.

وتحظى الفعاليات بمشاركة فئات المجتمع كافة، وباهتمام أولياء الأمور بالبرامج الثقافية والتطويرية والرياضية التي تدعم مواهب أبنائهم وتسهم في تطوير قدراتهم في مختلف الأصعدة.

وشهدت فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج مشاركة واسعة من جميع شرائح المجتمع في مختلف المراكز الصيفية التخصصية، حيث جذبت فعاليات المركز الصيفي للبنين عدداً كبيراً من المشاركين إذ شارك 393 شخصاً، بواقع 190 شخصاً في النشاط الرياضي، و117 شخصاً في برنامج السباحة، و70 شخصاً في برنامج التايكواندو، إضافة إلى 16 شخصاً في برنامج تأهيل الطلبة الملتحقين بالخدمة الوطنية.

وشهد المركز الصيفي للفتيات تنظيم 27 برنامجا بمشاركة 183 فتاة، أبرزها ورش نجعل الكاميرا تميز الأشكال والألوان، وأتكيت التواصل مع الآخرين، والعصف الذهني، إضافة إلى دورة أساسيات تصميم الأزياء.

وتم تنظيم برنامج برمجة روبوتات الذكاء الاصطناعي ضمن فعاليات المركز الصيفي التخصصي العلمي بمشاركة 26 شخصاً، إلى جانب برنامج الأذرع الآلية بمشاركة 54 شخصاً .

وشارك في فعاليات المركز الصيفي للبرامج الثقافية 350 شخصاً من خلال 28 برنامجا من بينها مسرحية الحرف في مهمة نحوية، بالإضافة إلى ورش لغة القرآن الكريم والخط العربي الرقمي والحرف اليدوية الإماراتية.

واستقطبت فعاليات المركز الصيفي لأصحاب الهمم، 40 مستفيداً في فعالية الريشة الطائرة وكرة الهدف ورفعات القوة وسلة الكراسي، و62 مستفيداً في فعالية كرة القدم وكرة السلة ومعسكر همة وفيت 5، إضافة إلى 89 مستفيداً شاركوا في ورشة عمل صناعة الشموع.

وشارك في البرامج المجتمعية 97 شخصا بواقع 36 مشاركا في برنامج سفير التراث، و28 مشاركاً في برنامج مواهب لا تنضب، و33 مشاركاً في برنامج التزين بالخرز.

وجذبت البرامج والمبادرات التطويرية 356 شخصاً، وذلك من مشاركة 29 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 8 أعوام و17 عاماً في برنامج مواهب عجمان الذي يهدف إلى اكتشاف وتنمية المواهب وإعداد جيل مبدع ومؤثر في مستقبل الإمارة، كما شارك 76 شخصاً في برنامج صيفك قيم وأثر، و31 شخصاً في دبلوم رواد الغد.

وواصلت جمعية الإحسان الخيرية تقديم مبادراتها ضمن البرامج والمبادرات التطوعية التي شارك فيها 125 شخصاً، منها مبادرة غداكم علينا، ومبادرة نمدكم بالخير.

واستمتع 195 مشاركاً بمسابقات "صيفنا سعادة"، إذ شارك 140 شخصاً في فعالية مسابقات حركية ، فيما شارك 55 شخصاً في برنامج تحدي الجرس.