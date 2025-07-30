حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين مريم ماجد سعيد الشامسي رئيسة لدائرة الخدمات الاجتماعية

الشارقة في 30 يوليو /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين رئيس لدائرة الخدمات الاجتماعية.

ونص المرسوم على أن تُرقى سعادة / مريم ماجد سعيد الشامسي - مدير دائرة الخدمات الاجتماعية - إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، وتُعين رئيساً لدائرة الخدمات الاجتماعية وعضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

وبحسب المرسوم تتولى سعادة / مريم ماجد سعيد الشامسي مهام سلفها وتحل محله بحكم منصبها في رئاسة وعضوية المجالس واللجان الحكومية في إمارة الشارقة.