" الوطني الاتحادي" يبحث تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوكراني

جنيف في 30 يوليو/ وام/ التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، سعادة أولينا كوندراتيوك نائبة رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) بجمهورية أوكرانيا، على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في توحيد المواقف في مختلف المحافل والمشاركات البرلمانية، كما شددا على ضرورة تعزيز العمل البرلماني المشترك بهدف ترسيخ أسس التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، من خلال تفعيل دور لجان الصداقة والدبلوماسية البرلمانية في دعم المصالح المشتركة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة بما يحقق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء سعادة كل من: سارة محمد فلكناز، والدكتور مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.