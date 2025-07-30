شرطة رأس الخيمة تعقد جلسة الذكاء الإستراتيجي

رأس الخيمة في 30 يوليو/ وام / عقدت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، جلسة العصف الذهني، بعنوان "الذكاء الإستراتيجي"، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد جمال أحمد الطير نائب القائد العام، و المديرين العامين، والعقيد مروان عبد الله جكة مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، وكبار الضباط، والموظفين المعنيين كافة.

وأكد النعيمي أهمية استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والتكيف معها في عمليات التخطيط وصنع القرار، لتوجيه الخطط الإستراتيجية والوطنية وصولًا إلى تحقيق "رؤية نحن الإمارات 2031" وتوجهات وزارة الداخلية؛ لتحقيق الرؤية الشاملة وطويلة الأمد مئوية الدولة 2071.

وأشار إلى تضافر الجهود والاستمرارية بعمل روح الفريق الواحد المرتكز على القيم والتوجهات الإستراتيجية الواضحة والمرتبطة بأولويات الأجندة الوطنية التي تقطف ثمارها بطموح ذي أثر كبير في جودة حياة المجتمع الأمنية من خلال تقليص إجراءات العمل والريادة والتكنولوجيا الحديثة الرامية إلى خفض التكاليف المالية.

واستعرض الرائد الدكتور أحمد جمال الطير رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي في إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء، مزايا الذكاء الإستراتيجي و القدرة على التنبؤ بالتحولات القادمة .