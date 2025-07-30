جوجل تقرر التوقيع على مدونة السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي

بروكسل في 30 يوليو/ وام /أعلن كينت ووكر، الرئيس التنفيذي للشؤون العالمية في "جوجل" و"ألفابت"، أن الشركة ستنضم إلى عدد من الشركات التقنية لتوقيع مدونة السلوك الأوروبية للذكاء الاصطناعي الخاصة بالنماذج العامة.

وقال ووكر في بيان نُشر اليوم إن المدونة تمثل خطوة مهمة نحو ضمان وصول المواطنين والشركات في أوروبا إلى أدوات ذكاء اصطناعي آمنة ومتطورة، معتبراً أن الانتشار السريع والواسع لهذه التقنيات ضروري لتعظيم الفوائد الاقتصادية، مشيراً إلى أن أوروبا قد تكسب ما يصل إلى 1.4 تريليون يورو سنوياً بحلول عام 2034 في حال اعتماد الذكاء الاصطناعي بفاعلية.ورحب المسؤول في جوجل بالتعديلات التي طرأت على النسخة النهائية من المدونة والتي أصبحت أقرب لدعم أهداف أوروبا الابتكارية والاقتصادية مقارنة بنسخها السابقة، مشيراً إلى أن الشركة كانت قد تقدمت بملاحظات خلال عملية إعداد المدونة.

مع ذلك، حذر ووكر من أن بعض بنود قانون الذكاء الاصطناعي والمدونة المصاحبة له قد تعيق تطوير ونشر النماذج الأوروبية، مشدداً على أن الابتعاد عن مبادئ قانون حقوق النشر الأوروبي، أو تبني إجراءات مطولة للموافقة، أو فرض متطلبات قد تكشف أسراراً تجارية، قد يؤدي إلى تباطؤ في الابتكار ويؤثر سلباً على تنافسية أوروبا في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت جوجل التزامها بالتعاون مع مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي لضمان أن تكون المدونة متوازنة وتواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال، مشددة على أنها ستلعب دوراً نشطاً في دعم نهج يعزز الابتكار والاستثمار في أوروبا لما فيه مصلحة الجميع.

تأتي هذه الخطوة في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لتفعيل إطار تنظيمي شامل لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، وسط تباين في مواقف الشركات بشأن متطلبات الامتثال ووتيرة التنفيذ.

برو/زي/ وام