نادي مليحة يختتم برنامج الذكاء الاصطناعي بمدينة زويل

القاهرة في 30 يوليو / وام / اختتم وفد نادي مليحة الثقافي الرياضي فعاليات اليوم الثاني من برنامج الذكاء الاصطناعي التي نُظّمت بمقر جامعة زويل بمدينة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء، وبمشاركة منتسبي النشاط الصيفي للنادي من أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين خاضوا تجربة تعليمية وتطبيقية متقدمة في بيئة علمية ملهمة على مدى يومين.

وتناول اليوم الثاني من البرنامج جوانب إبداعية في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تعرّف المشاركون على أدوات حديثة مثل ChatGPT، وتطبيقات تحويل النص إلى صور وصوت، بالإضافة إلى ورش متخصصة في تصميم تطبيقات ذكية باستخدام "MIT App Inventor"، وهو ما منحهم الفرصة لاكتساب مهارات رقمية حديثة وتقديم مشاريع ختامية تفاعلية استعرضوا خلالها قدراتهم الإبداعية والتقنية.

وتوّج في نهايته بجلسة ختامية تم خلالها تخريج المشاركين وتكريمهم بشهادات معتمدة، إلى جانب تبادل الدروع التذكارية بين نادي مليحة الثقافي الرياضي ومركز التنمية المستدامة في مدينة زويل .

وأكد سعادة محمد سلطان الخاصوني الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، في كلمته خلال الختام، أن هذه التجربة الاستثنائية تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها في تمكين الأجيال الناشئة بالمعرفة، وتعزيز حضورهم في ميادين الابتكار والذكاء الاصطناعي، كما تُجسد رؤية حكومة الشارقة، وحرص مجلس الشارقة الرياضي على تطوير مهارات الشباب عبر برامج تعليمية متقدمة تُنظم داخل الدولة وخارجها.

وأشاد الدكتور مصطفى موسى بدوي، مدير مركز التنمية المستدامة بمدينة زويل في مصر، بأداء المشاركين الإماراتيين، مثنيًا على انضباطهم وفهمهم ومستوى التفاعل العالي الذي أبدوه، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يعكس عمق الرؤية التعليمية لدولة الإمارات واهتمامها الاستباقي بعلوم المستقبل، مضيفًا أن مدينة زويل تفخر بهذا التعاون العلمي المشترك، وتتطلع لمزيد من الشراكات البناءة في المستقبل.

وعبّر المشاركون عن امتنانهم لهذه الفرصة النوعية التي أتاحت لهم الاطلاع عن قرب على مفاهيم الذكاء الاصطناعي في بيئة أكاديمية متميزة، تجمع بين المعرفة العلمية المتخصصة، والتجهيزات الحديثة، والتطبيقات العملية، مؤكدين أن هذه التجربة ستكون علامة فارقة في مسيرتهم التعليمية والمهنية.

وثمّن نادي مليحة الدعم الكبير الذي يلقاه من مجلس الشارقة الرياضي، وما يقدمه من دعم نوعي ومستدام يعزز من جودة البرامج الصيفية، ويمنح الأندية مساحة أوسع في تصميم مبادرات تعليمية عابرة للحدود ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ويُذكر أن هذا البرنامج جاء ضمن جدول برنامج “عطلتنا غير” الذي انطلق منذ 30 يونيو ويستمر حتى 31 يوليو الجاري، حيث بدأ النادي أولى برامجه في الذكاء الاصطناعي من مقره في إمارة الشارقة، ليواصل مشواره النوعي نحو مدينة زويل، حاضنة العلوم العربية الحديثة .

مق/زي