"خيول ياس" تنافس في سباقي فرنسا

باريس في 30 يوليو / وام/ تشارك خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، غدا في سباقي "بري ثاقف"، و"بري دجورمان" للخيول العربية الناشئة " أمهار ومهرات"، في عمر 3 سنوات، على مضمار "ضاحية داكس"، بالعاصمة الفرنسية باريس.

ويقام سباق " بري ثاقف" برعاية إسطبلات الوثبة لمسافة 2100 متر، بمشاركة 14 مهرة، وتخوض المهرة "بلسم"، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، منافسة قوية، وتتصدر ترشيحات الفوز، مع المهرة "أصالة"، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة مايكل فورست.

ويشهد شوط "بري دجورمان" للمهرات والخيول الذكور بعمر 3 سنوات لمسافة 2100 متر، مشاركة 14 خيلاً على المضمار العشبي، ويمثل خيول ياس في السباق، المهر " خطاب"، بإشراف دي موريسون، وقيادة فالنتين سجوي، و"عساف"، بإشراف شارل جوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و"يافي" بإشراف توماس دوميللو، وقيادة هوجو مويسون.