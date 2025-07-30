سالم بن عبدالرحمن القاسمي يشهد حفل تخريج دورتي أصدقاء وصديقات الشرطة

الشارقة في 30 يوليو /وام/ شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة ، اليوم، حفل تخريج الدفعتين الثامنة والثلاثين من برنامج أصدقاء الشرطة، والسابعة من برنامج صديقات الشرطة، ونظمته أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية في قاعة المدينة الجامعية بالشارقة.

استُهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبه عرض ترحيبي قدمه عدد من الخريجين، عبّروا خلاله عن قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، كما تضمن الحفل ترجمة بلغة الإشارة قدمتها إحدى الخريجات.

وشهد الحفل عرضاً مرئياً، سلّط الضوء على الأثر الإيجابي لبرنامج أصدقاء وصديقات الشرطة في غرس القيم النبيلة لدى المنتسبين، كما تفاعل الحضور مع العرض العسكري الذي قدمه الخريجون، تلاه تقديم كلمة الخريجين التي عبّروا من خلالها عن امتنانهم لأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، مؤكدين أن البرنامج زرع فيهم بذور المسؤولية والانضباط والتعاون، ورسّخ لديهم مفاهيم الشجاعة والصدق وحب الوطن.

وفي ختام الحفل، كرم الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي عددا من الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إنجاح البرنامج ودعمه، كما تفضل رئيس مكتب سمو الحاكم بالتقاط صورة تذكارية مع الخريجين والخريجات.

حضر حفل التخريج، إلى جانب رئيس مكتب سمو الحاكم كل من: اللواء عبدالله مبارك بن عامر قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس الأكاديمية، واللواء غانم خميس الهولي نائب القائد العام للحرس الأميري، والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة لشرطة الشارقة والأكاديمية، وأولياء أمور الخريجين.