عمار بن حميد يفتتح مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل 2025"

عجمان في 30 يوليو /وام/ أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أنّ مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل" يُجسّد نهج الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بترسيخ الهوية الوطنية وغرس القيم التراثية الأصيلة في نفوس أبناء المجتمع.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه، اليوم، فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان "ليوا عجمان للرطب والعسل 2025"، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان بقاعة الإمارات للضيافة من 30 يوليو الجاري إلى 3 أغسطس المقبل، بمشاركة محلية وخليجية وعربية.

وثمّن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، الدائم لكل ما هو مرتبط بتراث الدولة وأصالة وعراقة المجتمع الإماراتي.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، يوجه دائماً بدعم كل نشاط من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية والموروث الشعبي لدولة الإمارات.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان على الجهود المتواصلة التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان، لترسيخ القيم الثقافية التي تتميز بها دولة الإمارات، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

وبدأت فعاليات المهرجان، بوصول سمو ولي عهد عجمان إلى قاعة الإمارات للضيافة، حيث كان في استقبال سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين ومدراء الدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية، بالإضافة إلى نخبة من المشاركين من الجهات الحكومية والخاصة.

وقام سموه بجولة في أجنحة المهرجان، وتعرف على أقسامه وما يتضمنه من منتجات محلية وخليجية وعربية تشمل أجود أنواع الرطب والعسل والفاكهة، وتعرف على جهود المشاركين في تطوير الزراعة المحلية وتحسين جودة الإنتاج.

كما استمع سموّه إلى شرح من أصحاب المزارع والنحالين حول أساليب الزراعة الحديثة، وطرق العناية بالنخيل وتربية النحل، مشيداً بجهودهم المتواصلة في تعزيز الأمن الغذائي المحلي وتنويع مصادر الإنتاج.

ويشهد المهرجان هذا العام أجندة حافلة بالأنشطة والفعاليات المتنوعة، تتضمن عروضاً فنية وترفيهية ومهرجانات شعبية، إلى جانب مسابقات تستهدف مختلف الفئات والشرائح العمرية. كما يضم المهرجان جلسات تعليمية حول أساليب زراعة النخيل وتربية النحل، وورشاً تدريبية متخصصة في الأعمال الحرفية المحلية، بالإضافة إلى ركن للأطفال يقدم فعاليات فنية ومسابقات وأنشطة تثقيفية مخصصة لهم.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي: "نحرص على أن يكون مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل منصة جامعة لكل من يعتني بشجر النخيل على أرض الدولة، فهدفنا بالأساس اجتماعي، يسعى إلى تعزيز الروابط المجتمعية وتعميق الصلة برموز التراث الوطني".

وأشار إلى أنّ "المهرجان يعبّر عن التزامنا الراسخ بدعم المبادرات التي تحتفي بالموروث الثقافي المحلي، وتعكس حرصنا على تعزيز مكانة إمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وتوفر بيئة داعمة للسياحة البيئية والثقافية المستدامة".

وحضر المهرجان الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

من جهته، قال سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: "نفخر بتنظيم هذا المهرجان السنوي لما يحمله من قيمة في إبراز الموروث الثقافي والزراعي لدولة الإمارات، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في القطاع الزراعي".

وأضاف "يأتي المهرجان تأكيداً لدعمنا المستمر لأصحاب المزارع والنحالين والمشاريع المحلية، وتشجيعهم على التميز والابتكار، كما نحرص من خلال هذه الفعاليات الثقافية على صون الهوية الوطنية وحماية النسيج الثقافي الإماراتي، انسجاماً مع توجهات قيادتنا الرشيدة وتحقيقاً لأهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية".

ويضم المهرجان في دورته الحالية 61 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون مزارعين ونحالين ورواد أعمال وأصحاب مشاريع، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ضمن أجواء تراثية وتفاعلية تعزز الوعي بالموروث الثقافي لإمارة عجمان وتكرّس هويتها الأصيلة، وترسّخ مكانتها كوجهة سياحية وثقافية متميزة على مستوى المنطقة والعالم.

كما تشهد الدورة الحالية مشاركة خليجية في مقدّمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومن الأردن ومصر، ما يعكس المكانة المتنامية للمهرجان كمنصة إقليمية رائدة للاحتفاء بالإنتاج الزراعي والتراثي، وتعزيز التواصل الثقافي بين الشعوب.