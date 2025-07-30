الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة: مستمرون في الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات

أبوظبي في 30 يوليو/ وام/ أكد الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، استمرار التعاون الاستراتيجي المستدام مع اتحاد الإمارات للجوجيستو والفنون القتالية المختلطة، في تنظيم البطولات خلال السنوات المقبلة، بعد استضافة 4 نسخ من بطولة العالم للناشئين، والشراكة في جميع الأمور التطويرية، وتعزيز الاهتمام بالفئات السنية، لتأسيس أجيال واعدة، بقدرات تنافسية عالمية.

وقال وسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، في تصريح اليوم، إن دولة الإمارات تضطلع بدور محوري وحيوي في دعم تطور هذه الرياضة، ورفع مستوى الشغف بها من الفئات المختلفة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن النجاح الفني والجماهيري الكبير الذي حققته النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، بمنطقة العين مؤخرا.

وأضاف أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد هذا النجاح، من خلال مشاركة أكثر من 1000 لاعب ولاعبة من 60 دولة، والمنافسات القوية بين 4 فئات عمرية، والتنوع الثقافي على مستوى الجماهير لمتابعة منافساتها، وحرص أولياء الأمور على حضورها لتشجيع أبناءهم، بالإضافة إلى التنظيم الراقي والاحترافي للبطولة في أجواء جميلة من المحبة والتنافس الرياضي الشريف.

وكشف نائب رئيس الاتحاد الدولي عن البطولات المقبلة، ضمن الأجندة المعتمدة، وتتضمن بطولة العالم بجورجيا للكبار في سبتمبر القادم، وبطولة آسيا بلبنان لكل الفئات في الأسبوع الأخير من نوفمبر 2025، موضحاً حرص الاتحاد الدولي على التعاون الكامل مع كافة الاتحادات الوطنية في تنظيم واستضافة البطولات، وتقديم جميع أشكال الدعم الفني واللوجستي.