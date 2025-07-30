"الشارقة للدفاع عن النفس" يختتم فعاليات البرنامج الصيفي "عطلتنا غير "

الشارقة في 30 يوليو/ وام / اختتم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس فعاليات برنامج صيف الشارقة الرياضي "عطلتنا غير"، وعقد برعاية مجلس الشارقة الرياضي في فرع النادي بالرمثاء بمشاركة اكثر من 200 مشارك محققا مكاسب تمكنه من استكشاف عدد كبير من اللاعبين ليواصلو مسيرتهم الرياضية في ممارسة رياضات الدفاع عن النفس.

واستفاد المشاركون في برنامج "عطلتنا غير" من عدد كبير من الورش الثقافية والعلمية والمجتمعية وفي الفنون الابداعية والمعرفية .

وأكد ماجد خلف العويس المنسق في برنامج "عطلتنا غير" واداري الفرق الرياضية، متابعة مجلس إدارة النادي والمدير التنفيذي إعداد الخطط التي تم تنفيذها وتذليل التحديات وتقديم الدعم بما فيها تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمجتمعية.