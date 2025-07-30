ختام المخيم الصيفي 2025 في مركز أم القيوين الثقافي

أم القيوين في 30 يوليو / وام /اختتم مركز أم القيوين الثقافي فعاليات المخيم الصيفي 2025، الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق وطن، محققاً نجاحا في ترجمة رؤية الوزارة الرامية إلى بناء جيل مبدع وتعزيز الانتماء الوطني لدى الناشئة من خلال أنشطة ثقافية وتربوية متكاملة. وقدّم المخيم سلسلة من البرامج التفاعلية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية.

وشهد الحفل الختامي عرض فيلم تسجيلي وثّق أبرز محطات وأنشطة المخيم، أعقبه عرض حي قدّمه المشاركون في ورشتي الفنون المسرحية والفنون الأدائية، عبّروا من خلاله عن مخرجات تعلمهم .

وأكد عبدالله على بوعصيبة مدير مركز أم القيوين الثقافي، أن المخيم الصيفي هذا العام مثل نموذجاً متميزاً للشراكة المؤسسية الهادفة، مشيداً بالدعم الذي قدمته وزارة الثقافة وصندوق وطن في إنجاح البرنامج.

حضر الختام سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثلون عن المؤسسات الحكومية وأولياء أمور المشاركين في المخيم .