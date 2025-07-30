الثروة السمكية بالشارقة تطلق برنامج " صيادو المستقبل "

الشارقة في 30 يوليو / وام / أطلقت هيئة الشارقة للثروة السمكية بالتعاون مع ناشئة الشارقة أمس النسخة الأولى من برنامج “صيادو المستقبل”، المبادرة التفاعلية التي تستهدف طلاب المدارس من الفئة العمرية 14 – 16 عامًا، لتنمية مهاراتهم في الصيد البحري وتعزيز وعيهم البيئي والمجتمعي.

ويمتد البرنامج على مدار ثلاثة أسابيع متضمنًا ورش عمل وأنشطة تعليمية وتطبيقية تُقام في خمس مناطق مختلفة ضمن الإمارة، وتشمل: الشارقة و الحمرية و كلباء و خورفكان ودبا الحصن، بالتعاون مع أكاديمية “أكوا” لتعليم الصيد وحرس السواحل والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك في الإمارة، بمشاركة 50 طالبًا.

و أكد سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن البرنامج يأتي لفتح آفاق جديدة أمام الناشئة وتعريفهم بثقافة البحر والاستدامة البيئية بطريقة مبتكرة وتفاعلية.