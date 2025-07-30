12 أكتوبر موعد إطلاق نظام الدخول والخروج الجديد في الاتحاد الأوروبي

بروكسل في 30 يوليو / وام / حددت المفوضية الأوروبية 12 أكتوبر 2025 موعداً لانطلاق التشغيل التدريجي لـ نظام الدخول/الخروج (EES)، وهو نظام رقمي متقدم يهدف إلى تحديث إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتحسين تجربة السفر، مع تعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وسيسجّل النظام الجديد دخول وخروج رعايا الدول الثالثة – أي غير المنتمين إلى الاتحاد الأوروبي – ممن يسافرون إلى 29 دولة أوروبية، بما فيها دول منطقة شنغن، في إطار زيارات قصيرة.

وبدلاً من ختم جوازات السفر، سيقوم النظام بتسجيل بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه إلى جانب بيانات السفر، في خطوة تعد تحولاً رقمياً شاملاً في آليات المراقبة الحدودية الأوروبية.

وقالت المفوضية في بيان رسمي إن النظام الجديد سيوفر بيانات دقيقة ومحدثة في الوقت الفعلي حول المعابر الحدودية، ما سيمكن من رصد التجاوزات المتعلقة بمدة الإقامة القانونية، والكشف عن حالات تزوير الوثائق والهويات ويمثل هذا النظام أداة محورية في الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز أمن الاتحاد الأوروبي وسلامة مواطنيه.

وبحسب البيان، فإن مرحلة التشغيل الأولي ستبدأ في أكتوبر 2025 وتستمر لمدة ستة أشهر، يتم خلالها إدخال النظام تدريجياً في الدول الأعضاء. وسيتم تدريب سلطات الحدود ومزودي خدمات النقل الجوي والبحري على استخدام المنظومة الجديدة، لضمان الانتقال السلس دون تأثير سلبي على حركة المسافرين.

وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أن إطلاق النظام سيتم مع ضمان أعلى معايير حماية البيانات والخصوصية، مشددة على أن البيانات الشخصية للمسافرين ستظل محمية وفقاً لتشريعات الاتحاد الأوروبي الصارمة في هذا المجال.

يعد نظام الدخول/الخروج جزءاً من ما يُعرف بـ "حزمة الحدود الذكية" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، وتضم أيضاً نظام معلومات السفر الأوروبي وتصاريح السفر (ETIAS)،إلى جانب توسيع استخدام أنظمة التحقق الآلي من الهوية (ABC).

برو/ زي/ وام