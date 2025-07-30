قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 11 أغسطس

الدوحة في 30 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، إجراء مراسم قرعة النسخة الثانية من دوري أبطال الخليج للأندية يوم الاثنين 11 أغسطس المقبل.

ووجه الاتحاد دعوة رسمية لممثلي الأندية المشاركة، أو من ينوب عنهم، لحضور الاجتماع التمهيدي الذي يسبق مراسم القرعة، لاستعراض تفاصيل البطولة والتنسيق حول الترتيبات التنظيمية.و ستجرى القرعة الساعة 12 ظهراً، بتوقيت الدوحة، عبر تقنية الاتصال المرئي" زووم"، حسب نص المادة السادسة من اللائحة من اللائحة التنظيمية للبطولة، بتحديد نظام المسابقة، وآلية سحب القرعة.