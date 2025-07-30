دبي في 30 يوليو / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي، عن فتح باب التسجيل في النسخة الخامسة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية، يومي 17 و18 أغسطس المقبل في نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف، بمشاركة فئة الشباب من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و35 عاماً، وبقيمة جوائز تصل إلى 200 ألف درهم.

تهدف البطولة إلى رفع مستوى الوعي الأمني في مجتمع الألعاب الإلكترونية، والحد من الجرائم المرتبطة بها، لاسيما جرائم الاحتيال والاختراق الإلكتروني، إلى جانب التوعية بالخدمات الشرطية الهادفة للوقاية من هذه النوعية من الجرائم.

كما تهدف إلى تعزيز ثقافة التوازن في ممارسة الألعاب الإلكترونية، وتشجيع اللاعبين على المحافظة على صحتهم العامة والعقلية، إلى جانب توعية المشاركين بضرورة الحفاظ على الخصوصية وعدم مشاركة البيانات الشخصية أو الصور مع الغرباء عبر منصات الألعاب.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، أن تنظيم البطولة يأتي في إطار جهودها المستمرة لرفع نسبة الوعي المجتمعي، خاصة لدى فئة الشباب، وتوفير منصة تفاعلية تتيح لهم شغل أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بشكل إيجابي ومفيد، إلى جانب تعزيز روح التحدي والمنافسة البناءة بين المشاركين.