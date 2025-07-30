طقس الغد صحو غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 30 يوليو/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام إلى غائم أحياناً على بعض المناطق وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية غرباً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً غرباً مثيرة للغبار والأتربة، وتكون جنوبية غربية - شمالية غربية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:44، والمد الثاني عند الساعة 05:26

والجزر الأول عند 10:52، والجزر الثاني عند الساعة 23:46.

الموج في بحر عمان خفيف إلى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة، 13:25 والمد الثاني عند الساعة 03:02، والجزر الأول عند الساعة 20:36، والجزر الثاني عند الساعة 07:25.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 32 80 30

دبي 45 33 65 20

الشارقة 44 32 85 20

عجمان 43 31 80 20

أم القيوين 43 33 85 35

رأس الخيمة 44 33 85 20

الفجيرة 38 32 85 35

العـين 49 35 60 15

ليوا 48 32 75 15

الرويس 40 33 80 30

السلع 43 32 65 30

دلـمـا 41 34 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 34 33 85 75

أبو موسى 35 33 90 40