"الأمن السيبراني" يوقع عقداً مع "ريليان تكنولوجيز" لتأمين البنية التحتية الحيوية

كاليفورنيا في 30 يوليو/ وام / أعلنت شركة ريليان تكنولوجيز، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني والدفاع، عن توقيعها عقدًا استراتيجيًا مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات، بالتنسيق مع شركة CPX القابضة، المزود الوطني الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني في الإمارات، لتأمين البنية التحتية الحيوية للدولة، وسيستفيد المشروع من التقنيات المتقدمة من شركاء بارزين داخل الإمارات وعالميًا، بما في ذلك جوجل كلاود، وغيرهم من المتعاونين الدوليين.

وكجزء من الاتفاقية، سيعمل المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني(NSOC) في الإمارات مع ريليان تكنولوجيز لتطبيق منصة ريليانللدفاع (RDP)، والتي ستقوم بدمج وتشغيل وأتمتة حلول الأمن السيبراني المختلفة في تكنولوجيا التشغيل (OT) بما سيساعد في حماية أنظمة تكنولوجيا التشغيل الأساسية للبنية التحتية الحيوية.

وقال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات : "أنه على مدى العقد الماضي، سعت دولة الإمارات إلى تحقيق رؤية الابتكار لتعزيز حياة شعبنا وتأسيس اقتصاد الأكثر أمانًا وديناميكية".

وأضاف : "ستلعب هذه الاتفاقية دورًا محوريًا في حماية هذه الرؤية، مما يضمن أن يظل مستقبلنا آمنًا ومشرقًا ومليئًا بالفرص"، مؤكداً أنه مع تسريع الإمارات لتحديثها الرقمي، أصبحت حماية الأصول الوطنية والبنى التحتية الحيوية أولوية قصوى".

وطبقاً للاتفاقية ستجمع CPX مع ريليان وشركائها خبرة عميقة في عمليات الأمن، والامتثال، والأتمتة، وتقنيات السحابة السيادية لتكنولوجيا التشغيل (OT) لتقديم منصة عمليات أمنية من الجيل التالي للمركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني (NSOC) وسيزودهذا الاتفاق فرق الدفاع السيبراني الإماراتية باكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، والاستجابة التلقائية للحوادث، والتحليلات المتقدمة لضمان حماية شاملة للبنية التحتية الرقمية الحيوية للدولة.

وبموجب هذه الاتفاقية، كلف مجلس الأمن السيبراني ريليانو"CPX" بالاستفادة من أحدث التطورات في تقنيات تكنولوجيا التشغيل المدارة لتطوير وتدريب وتنسيق عملاء الذكاء الاصطناعي المخصصين لأتمتة حلول التهديدات السيبرانية وتقييم المخاطر على البنية التحتية الوطنية الحيوية.

وقال كريستيان شنيدلر، الرئيس التنفيذي لشركة ريليانتكنولوجيز: "لقد وضعت الإمارات العربية المتحدة خارطة طريق واضحة لتأمين رؤيتها لعام 2031 من خلال بنية تحتية مرنة وذات سيادة"، وتابع: "نحن فخورون بالشراكة مع CPX وشركات دولية أخرى لتقديم تقنيات أمنية عالمية المستوى، وأتمتة الذكاء الاصطناعي القائمة على الوكلاء، وقدرات التنسيق التي تحمي الأصول الوطنية الحيوية وتعزز المرونة السيبرانية الشاملة".

وأكد هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة CPX القابضة: أن "هذه الاتفاقية تأتي في لحظة محورية في تاريخ الأمن السيبراني، حيث تتبنى كل من الجهات الفاعلة في التهديدات والمدافعين قدرات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي بسرعة"، وتابع: "من خلال تمكين قدر أكبر من الاستقلالية لمراكز عمليات الأمن، ستعزز CPX وريليانبشكل كبير كفاءة وفعالية المشغلين الإماراتيين والقدرات والأنظمة الوطنية لتكنولوجيا التشغيل التي تعمل على حماية البنية التحتية الحيوية على المستوى الوطني".