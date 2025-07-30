"إسلامية دبي" تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

دبي في 30 يوليو /وام/أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني، ضمن مشروع إعادة الهيكلة الشاملة وبما يتوافق مع معايير "تصميم دبي الرقمية" الهادفة إلى توحيد واجهات المواقع الحكومية وتقديم تجربة استخدام موحدة وعالية الجودة لمتعاملي الجهات الحكومية في الإمارة.

ويأتي إطلاق الموقع الجديد في إطار جهود الدائرة المتواصلة لدعم التحول الرقمي لحكومة دبي والارتقاء بمستوى الخدمات الإلكترونية المقدّمة للجمهور بما يعزز مكانة الإمارة كمركز رقمي عالمي متقدم.

وأكدت منى المطوع مدير مشروع إعادة هيكلة الموقع الإلكتروني، أن النسخة المطورة تمثل نقلة نوعية في تجربة المتعامل حيث تم تصميمها لتكون أكثر سهولة في التصفح وأعلى كفاءة في الأداء وأسرع في الوصول إلى المعلومات والخدمات، بما يتماشى مع احتياجات جميع فئات المجتمع ومعايير هيئة دبي الرقمية.

وأشارت إلى أن أبرز مزايا الموقع الجديد تتضمن واجهة استخدام مبسّطة تركز على راحة المتعامل وتوفير الوقت إضافة إلى محرك بحث ذكي وخرائط موقع شاملة تسهّل التنقل والوصول إلى المحتوى.

ويتميز الموقع بتوافقه الكامل مع مختلف الأجهزة الذكية ويوفر منصة موحدة تضم كافة خدمات الدائرة الإلكترونية ومبادراتها ومعلوماتها.

ويعكس الموقع الإلكتروني الجديد التزام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بتطوير خدماتها وتعزيز قنواتها الرقمية بما يواكب تطلعات حكومة دبي نحو تقديم خدمات ذكية وفعّالة قائمة على الابتكار والتكامل.