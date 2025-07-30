بلدية دبي تنفذ أكثر من 34 ألف زيارة رقابية خلال النصف الأول

دبي في 30 يوليو /وام/أعلنت بلدية دبي عن حصيلة جهودها الرقابية والتفتيشية في مجال سلامة الأغذية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 حيث نفذت 34 ألفا و700 زيارة تفتيشية على المؤسسات الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة .

وخلال النصف الأول من العام 2025، شهد قطاع الغذاء في دبي نمواً استثنائياً حيث سُجل افتتاح نحو 2336 مؤسسة غذائية جديدة وجرى الإفراج عن 173 ألفا و775 شحنة غذائية عبر منافذ الإمارة بوزنٍ إجمالي بلغ 4.9 مليون طن .

وسجلت البلدية الإفراج عن 940 ألف صنف غذائي بعد إجراء الفحوصات اللازمة مع تسجيل 77 ألفا و700 منتج غذائي جديد في قواعد البيانات المعتمدة ما يعكس كفاءة ومرونة منظومة تسجيل الأغذية وضمان توافقها مع معايير سلامة الغذاء.

وأكد الدكتور سلطان الطاهر مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، أن الحفاظ على صحة وسلامة الغذاء يعد أحد أعمدة تعزيز جودة الحياة في الإمارة، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تثبت الجهود المتواصلة لبلدية دبي في بناء منظومة غذائية متكاملة ومستدامة .