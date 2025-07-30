شراكة بين "شمس" و"زوهو" لدعم التحول الرقمي

الشارقة في 30 يوليو / وام / أعلنت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) عن شراكة جديدة مع شركة زوهو المتخصصة في مجال التكنولوجيا في خطوة استراتيجية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الشركات الناشئة في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الشراكة من خلال الذراع المعني بالخدمات ذات القيمة المضافة لشمس، "مزيد، وتهدف إلى تزويد رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة شمس بحلول رقمية متطورة على مستوى المؤسسات.

وبموجب هذه الشراكة ستحصل الشركات المسجلة في شمس على إمكانية حصرية للوصول إلى حزمة متكاملة من التطبيقات السحابية التي تقدمها زوهو والتي تشمل أدوات لإدارة علاقات العملاء CRM)، والتمويل والموارد البشرية والتسويق والتعاون وغيرها وتُسهم هذه الأدوات في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية وتسريع نمو الأعمال.

كما تتضمن الشراكة إطلاق برامج دعم مخصصة لتسهيل عملية الدمج الرقمي والاستفادة القصوى من حلول زوهو بما ينسجم مع أجندة الدولة للتحول الرقمي وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة.

و قال راشد ساحوه مدير إدارة العمليات في مدينة الشارقة للإعلام (شمس) نحن في شمس ملتزمون بتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بالأدوات والموارد التقنية التي تضمن لهم النجاح وتُعد شراكتنا مع زوهو خطوة استراتيجية تعزز رؤيتنا في بناء منظومة ريادية مدفوعة بالابتكار.

من جانبه قال بريم أناند فيلوماني المدير الإقليمي للنمو الاستراتيجي فيزوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نهدف من خلال هذه الشراكة إلى جعل التكنولوجيا القوية والقابلة للتوسع في متناول الشركات من جميع الأحجام ونحن فخورون بالتعاون مع شمس لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال ومساعدتهم في بناء أعمال جاهزة للمستقبل.

وتتضمن الشراكة كذلك خططاً لتقديم عروض حصرية وورش عمل تدريبية تهدف إلى تطوير القدرات الرقمية لدى الشركات الناشئة ضمن مجتمع شمس

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