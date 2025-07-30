دائرة التنمية السياحية ومكتب شؤون التعليم الخاص يطلقان "هاكاثون السياحة الصيفي" في عجمان

عجمان في 30 يوليو / وام/ أطلقت دائرة التنمية السياحية ومكتب شؤون التعليم الخاص في عجمان، فعاليات "هاكاثون السياحة الصيفي"، في مدرسة نورث جيت، بمشاركة واسعة من الأطفال واليافعين.

وشهدت الفعالية تنظيم ورش عمل متنوعة، ركزت على موضوعات "العائلة والأطفال"، والألعاب الإلكترونية، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، بهدف تنمية مهارات المشاركين وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في المجالات السياحية والتقنية.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان والمدير التنفيذي لمكتب شؤون التعليم الخاص في الإمارة، أهمية تنظيم هذا النوع من المبادرات، مشيرا إلى أن الهاكاثون يأتي ضمن جهود تعزيز وعي الأجيال الناشئة بالقطاع السياحي، وربطهم بأدوات المستقبل القائمة على التكنولوجيا والاستدامة.

وأكد حرص الدائرة، على تمكين الأطفال والشباب من تطوير أفكار مبتكرة، تسهم في دعم السياحة المحلية وترسخ مكانة عجمان كوجهة جاذبة.



