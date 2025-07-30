"دبي لرعاية النساء والأطفال" تطلق فعالية نتعهّد لأجلكم لتكريس الوعي المجتمعي

دبي في 30 يوليو / وام/نظمت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالتعاون مع جمعية الاتحاد التعاونية فعالية توعوية خاصة تحت شعار "نتعهّد لأجلكم" وذلك في سكن العاملات التابع لجمعية الاتحاد في منطقتي القوز والمحيصنة بحضور مايقارب 350 امرأة وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وجاءت هذه الفعالية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز الوعي المجتمعي تجاه جريمة الاتجار بالبشر بهدف تمكين النساء من فهم طبيعة الاتجار بالبشر والتعرف على علامات الخطر وطرق الوقاية الذاتية ومتى وكيفية طلب المساعدة.

وشهدت الفعالية توزيع مواد توعوية تحمل رسائل مباشرة حول أهمية حماية النفس والآخرين إلى جانب محاضرة توعوية ألقتها الأستاذة أنيتا سونيل أخصائي نفسي في المؤسسة استعرضت فيها الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الجريمة مؤكدة أهمية أن تكون النساء قادرات على تمييز الممارسات المشبوهة والاستجابة لها بثقة ووعي.

أطلقت المؤسسة بالتعاون مع هيئة الرعاية الأسرية في أبوظبي ومركز أمان لايواء النساء والأطفال حملة رقمية توعوية تحت عنوان "خدمات وطنية تصون الإنسان وتعيد له الأمان" عبر منصاتها الإعلامية سلّطت من خلالها الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال منظومة متكاملة تبدأ من حماية الضحية ولا تنتهي إلا بتمكينها الكامل وعودتها إلى الحياة بأمان وكرامة.

وقالت سعادة شيخة سعيد المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة إن جهود دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر تُعد نموذجًا عالميًا في تبني مقاربة شاملة تقوم على الوقاية والحماية والمساءلة والتمكين. وأضافت أن ما يميز النهج الإماراتي هو التركيز على الإنسان باعتباره محور التنمية مؤكدة أن المؤسسة وبدعم مباشر من القيادة الرشيدة تواصل تطوير خدماتها لتكون مظلة حماية إنسانية متكاملة تُعيد للضحايا الثقة بالحياة وتحولهم من حالات نجاة إلى قصص نجاح.

