الشارقة الخيرية تقدم أكثر من 8 ألاف خدمة طبية لدعم المرضى في النصف الأول

الشارقة في 30 يوليو / وام / قدمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري 8205 خدمة طبية خيرية قدمتها عبر عيادتين نموذجيتين موجّهتين للفئات غير القادرة على تحمّل نفقات العلاج أو الاستفادة من خدمات التأمين الصحي وهما: مركز الشارقة لغسيل الكلى ومركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي في مدينة خورفكان.

ويُعد مركز غسيل الكلى التابع للجمعية الأول من نوعه على مستوى الإمارات ضمن القطاع الخيري حيث يقدّم جلسات علاجية دورية وفق أعلى المعايير الطبية للمرضى المصابين بالفشل الكلوي وخلال 6 أشهر نفّذ المركز 3,404 جلسة غسيل كلى بتكلفة إجمالية بلغت 1,804,120 درهمًا .

أما في مركز جمعية الشارقة الخيرية الطبي بخورفكان فقد شهد توسعًا ملحوظًا في عدد المستفيدين الذي بلغ 1,990 مريضًا بنسبة زيادة 64% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي وقدّم المركز 4,218 استشارة طبية إلى جانب 583 تحليلًا مخبريًا متنوعًا كما قامت الصيدلية الملحقة بصرف الأدوية في 871,110 درهمًا بالإضافة إلى خدمات المتابعة والتقييم والفحص العام.

وأكّد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن الجمعية توجّه استثماراتها نحو احتياجات المجتمع الأكثر إلحاحًا وتحديدًا الجانب الصحي الذي يمثّل ركيزة أساسية لتمكين الإنسان موضحا أن الأرقام المتحققة خلال الأشهر الستة المنقضية تعكس الأثر الحقيقي لهذه المشاريع ومدى حاجتها للاستمرارية والدعم.