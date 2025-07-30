مصر ترحب بإعلان المملكة المتحدة عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

القاهرة في 30 يوليو/وام/ رحبت مصر بإعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معربة عن تقديرها لهذا الموقف التاريخي الذي يأتي استكمالا للتحرك الدولى في الاتجاه الصحيح لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الأراضى على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، دعمها الكامل لمسار توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتباره خطوة محورية نحو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفقا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ودعت مصر جميع الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية إلى أن تحذو حذو كل من فرنسا والمملكة المتحدة، مؤكدة أن هذا الاعتراف يسهم في تنفيذ حل الدولتين، ويمثل انطلاقة نحو استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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