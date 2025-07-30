"ضباط السلامة".. مبادرة تجسد رؤية الشارقة لتعزيز الثقافة الوقائية

الشارقة في 30 يوليو/وام/ تواصل هيئة الوقاية والسلامة في الشارقة جهودها لترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة، من خلال مشروع "ضباط السلامة"، أحد أبرز برامجها، الذي يأتي ضمن منظومة خدماتها المتكاملة تحت مظلة نظام الشارقة للسلامة والصحة المهنية، الإطار المؤسسي لإدارة السلامة والصحة المهنية في الإمارة.

يهدف المشروع إلى تأهيل وتدريب كوادر متخصصة في مجال السلامة، بما يسهم في رفع الوعي وتعزيز السلوكيات الآمنة في بيئات العمل، ضمن رؤية تسعى لبناء مجتمع آمن ومستدام.

وأكد المهندس محمد الزرعوني، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالهيئة، أن المشروع الذي حظي منذ انطلاقه بإقبال واسع وبلغ عدد المسجلين فيه 325 مشاركا حتى الآن حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع، من خلال تعزيز مفاهيم السلامة لدى المشاركين، وتأهيل نخبة من الكوادر القادرة على الإسهام في جهود التوعية والرقابة داخل المنشآت.

ولفت إلى أن المشروع يمثل تجسيدا لرؤية الهيئة في الاستثمار بالعنصر البشري، منوها إلى أن العمل مستمر على تطوير البرنامج ليواكب المستجدات، ويشمل قطاعات جديدة، ضمن خطة إستراتيجية مستدامة.