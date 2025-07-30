منتخبنا يواجه نظيره المصري في ختام مشاركته بالبطولة العربية لكرة السلة في البحرين

المنامة في 30 يوليو/وام/يختتم منتخب الإمارات لكرة السلة مشواره في النسخة الـ26 من البطولة العربية لمنتخبات الرجال التي تستضيفها مملكة البحرين، بمواجهة نظيره المصري يوم الجمعة المقبل.

وحقق منتخبنا انتصارين على كل من الكويت والبحرين خلال البطولة التي تضم إلى جانب الإمارات كلا من البحرين، وقطر، والكويت، ومصر، والجزائر وتونس فيما تلقى خسارتين أمام الجزائر وتونس، قبل أن يواجه في جولته قبل الأخيرة نظيره القطري، ثم يختتم مشواره أمام منتخب مصر.

وأكد اللواء (م) إسماعيل القرقاوي، رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة، أهمية البطولة التي تجمع نخبة المنتخبات العربية، مشيراً إلى أن المنافسة القوية تسهم في تعزيز جاهزية الفرق المشاركة لخوض التصفيات القارية المقبلة في آسيا وأفريقيا، وهو أحد الأهداف الرئيسية للبطولات العربية.

وأشاد القرقاوي بجهود الاتحاد البحريني لكرة السلة واللجنة الأولمبية البحرينية في التنظيم والاستضافة وهو ما انعكس إيجاباً على نجاح البطولة.