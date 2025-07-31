52 ألف طلب لمركبات الأجرة في عجمان خلال النصف الأول

عجمان في 31 يوليو/ وام/ سجّلت هيئة النقل في عجمان 52.078 طلباً لمركبات الأجرة خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك عبر قنوات الحجز المختلفة، مقارنةً بـ 54,539 طلباً خلال الفترة ذاتها من عام 2024.

وأظهرت الإحصائيات تحسناً ملحوظاً في الإقبال على التطبيق الذكي "روت - Route"، حيث بلغ عدد الرحلات المنفذة عبر التطبيق 23.243 رحلة خلال النصف الأول من 2025، مقابل 15.987 رحلة خلال النصف الأول من 2024، بنسبة نمو بلغت نحو 45.4%، مما يعكس تزايد ثقة المتعاملين بالخدمات الرقمية وسهولة استخدام التطبيق.

في المقابل، سجّل مركز الاتصال 80070 عدد 28.835 طلباً خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ 38.552 طلباً خلال الفترة نفسها من 2024، مما يشير إلى توجه المستخدمين تدريجياً نحو القنوات الذكية بدلاً من الوسائل التقليدية.

وقال سعادة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل عجمان، إن نتائج النصف الأول تؤكد نجاح إستراتيجية التحول الرقمي في قطاع مركبات الأجرة الأمر الذي يستدعي مواصلة تعزيز القنوات الذكية وتطوير تجربة المستخدم، بما يواكب تطلعات الجمهور ويدعم أهداف الهيئة في تقديم خدمات تنقل ذكية ومستدامة.

وتوفر هيئة النقل في عجمان حالياً خيارين رئيسيين لطلب مركبات الأجرة من خلال التطبيق الذكي "روت - Route" ، المتوفر على متاجر الهواتف الذكية لأنظمة “iOS” و “Android” أو من خلال مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070، على مدار الساعة.

وتعمل الهيئة باستمرار على ترقية خصائص التطبيق وربطه بمنظومة الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة حجز أسرع وأكثر دقة، مع الحفاظ على جودة الخدمة وكفاءة الأسطول.