مذكرة تفاهم لدعم وتطوير "الريشة الطائرة" في الإمارات

دبي في 31 يوليو/ وام/ وقع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة مذكرة تفاهم مع شركة "247 للأنظمة التكنولوجية الرياضية"، المتخصصة في الحلول التقنية الرياضية، بهدف دعم وتطوير اللعبة على المستوى المحلي.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات، من بينها إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنتاج المحتوى الرقمي، تطوير التطبيقات والمواقع الإلكترونية، التسويق والرعاية، إضافة إلى تنظيم الفعاليات وتقديم الدعم الإعلامي والفني.

تم توقيع المذكرة في ختام المعسكر الصيفي للمنتخب الوطني، الذي امتد شهراً كاملاً، بحضور مسؤولي الجانبين، حيث مثّل الاتحاد سعادة نورة الجسمي، رئيسة الاتحاد، فيما وقّع عن الشركة سعيد البلوشي، المدير التنفيذي.

وتشمل بنود المذكرة تقديم الدعم الفني واللوجستي، وتشغيل البطولات الخاصة بالأندية والأكاديميات، ودعم المبادرات المجتمعية لنشر اللعبة وتعزيز حضورها.