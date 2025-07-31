"منتخب اليد" يشارك في بطولة آسيا للرجال بالكويت

الشارقة في 31 يوليو/ وام/ أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد، مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا للرجال بالكويت التي تقام خلال شهر يناير المقبل ، ووضع ترتيبات محلية وخارجية استعدادا للبطولة.

وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن الموسم الجديد ينطلق ببطولة كأس الوطن في سبتمبر المقبل، بمشاركة ستة فرق، وعقد الجمعية العمومية الانتخابية للدورة القادمة في سبتمبر أيضاً.

وأكد ناصر الحمادي، الأمين العام للاتحاد أن الموسم الجديد يتضمن أيضاً بطولات لفئات الشباب والناشئين والأشبال والصغار، إضافة إلى مهرجانات البراعم، وذلك في 10 سبتمبر.

ولفت إلى أن فريق الشارقة الفائز ببطولة آسيا، سيشارك في كأس العالم 2025 “سوبر غلوب” والمقرر إقامته خلال سبتمبر المقبل في العاصمة المصرية القاهرة، والتي تعد البطولة الأكبر على مستوى الأندية في العالم، بمشاركة أبطال القارات.