165 شوطاً في الجولة الـ2 لمهرجان العين لسباقات الهجن

العين في 31 يوليو/وام/ تنطلق يوم غد " الجمعة "منافسات الجولة الثانية ضمن مهرجان العين لسباقات الهجن، بميدان الروضة للهجن بمنطقة العين، والذي ينظمه مركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة تحت إشراف اتحاد سباقات الهجن، ويستمر حتى 10 أغسطس المقبل.

تأتي سباقات الجولة الثانية ضمن 3 جولات تمهيدية للمهرجان - الذي يقام على مدار 4 أشهر- والتي انطلقت في يوليو الماضي، وتستمر شهرياً خلال أغسطس وسبتمبرالمقبلين على أن يختتم المهرجان بالجولة النهائية، مطلع أكتوبر المقبل، لتتويج نخبة المطايا الفائزة المشاركة في المهرجان.

وانضم مهرجان العين لسلسلة فعاليات سباقات الهجن المرموقة التي تحظى باهتمام كبير في الدولة، لتعزيز الهوية، والرياضات التراثية من أجل الحفاظ على موروث الآباء والأجداد، وحرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه”، على الاهتمام بالتراث الإماراتي والرياضات المرتبطة به.

تقام الجولة التمهيدية الثانية من المهرجان على مدار 165 شوطاً في ميدان الروضة بالعين، لمختلف الفئات العمرية، حيث خصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 40 شوطاً لسن الفطامين، و30 شوطاً لسن للحقايق، و30 لسن اللقايا، و25 شوطاً لسن الإيذاع، و20 شوطاً لسن الثنايا، و20 شوطاً للحول والزمول، وتقام جميع المنافسات في الفترة الصباحية.

وينطلق المهرجان في يومه الأول بتحديات سن الفطامين، لمسافة 1.5 كلم، عبر 20 شوطاً، ومثلها بعد غد، في اليوم الثاني للمنافسات، وتنتقل التحديات لسن الحقايق يومي الأحد والاثنين المقبلين، لمسافة 3 كلم.

وتجرى منافسات سن اللقايا عبر 30 شوطاً يومي الثلاثاء والأربعاء، لمسافة 3 كلم، بواقع 15 شوطاً في كل يوم، بينما تنطلق منافسات الإيذاع عبر 25 شوطاً يوم الجمعة المقبل، لمسافة 4 كلم، تليها منافسات الثنايا لنفس المسافة في 9 أغسطس الجاري، ويختتم المهرجان في 10 أغسطس بمنافسات الحول والزمول بإقامة 20 شوطاً.

يحصل الفائزون مع المشاركين في المهرجان على جوائز مالية قيمة في جميع الأشواط والتي رصدتها اللجنة المنظمة بينما تشهد الجولات النهائية في أكتوبر المقبل، جوائز مالية إضافة إلى الرموز، والتي تعد الناموس الأهم والأغلى في عالم سباقات الهجن، ما يعكس الجهود الرامية إلى تشجيع الرياضات التراثية، وترسيخ مكانة الحدث على أجندة سباقات الهجن السنوية في الدولة.

وحققت انطلاقة المهرجان في يوليو الماضي، نجاحاً كبيراً بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وجاءت الجولة الأولى على قدر التوقعات، وشهدت أجواء تنافسية وحماسية في مختلف الفئات والأشواط، ما يؤكد اهتمام الملاك بالتواجد في المحفل التراثي الجديد.

