682 مليون درهم إيرادات المنشآت الفندقية في أبوظبي خلال مايو

أبوظبي في 31 يوليو/وام/ واصلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي أداءها الإيجابي خلال شهر مايو 2025، مدفوعة بارتفاع معدلات الإشغال وزيادة عدد النزلاء من مختلف دول العالم بعدما حققت إيرادات بلغت 682 مليون درهم ما يعكس النمو المتواصل للقطاع السياحي والضيافة في الإمارة..

توزعت إيرادات المنشآت الفندقية خلال الشهر ذاته وفقاً للبيانات الأولية لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي والصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي بواقع 408 ملايين درهم للغرف، و224 مليون درهم إيرادات الطعام والشراب، و50 مليون درهم إيرادات أخرى.

واستقبلت المنشآت الفندقية في الإمارة خلال شهر مايو 2025 نحو 481 ألف نزيل، في مؤشر يعكس جاذبية الإمارة المتزايدة وجهة سياحية عالمية، مدعومة بتنوع خيارات الإقامة وارتفاع مستويات الخدمات الفندقية.

وبلغ عدد المنشآت الفندقية التي استقبلت الزوار في أبوظبي خلال شهر مايو 172 منشأة تضم 34.383 غرفة فندقية، فيما بلغ إجمالي عدد ليالي الإقامة نحو أكثر من 1.345 مليون ليلة، مسجلة معدل إشغال بنسبة 80 في المائة، فيما بلغ متوسط إيرادات الغرفة الفندقية نحو 490 درهماً.

وتصدر النزلاء القادمون من دول آسيا غير العربية قائمة الزوار بـ 155 ألف نزيل، تلاهم النزلاء الأوروبيون بـ 112 ألف نزيل، ثم مواطنو دولة الإمارات بـ 88 ألف نزيل وهو ما يعكس استمرار النمو في القطاع السياحي للإمارة، معززة مكانتها وجهة مفضلة للزوار من مختلف الأسواق العالمية.

كما استقبلت المنشآت الفندقية في أبوظبي 31 ألف نزيل من دول مجلس التعاون خلال مايو، فيما بلغ عدد النزلاء من الدول العربية الأخرى نحو 52 ألف نزيل و25 ألفا من أمريكا الشمالية والجنوبية و8 آلاف من أفريقيا ما عدا الدول العربية، وغيرهم من نزلاء الدول الأخرى.

وحسب التصنيف الفندقي فقد استقبلت الفنادق فئة خمس نجوم النسبة الأكبر من النزلاء بإجمالي 236 آلاف نزيل، كان في صدارتهم الزوّار الأوروبيون بـ 72 ألف نزيل.

بينما توزّع باقي النزلاء على فنادق فئة أربع نجوم بـ 126 ألف نزيل، والفنادق من فئة ثلاث نجوم وأقل بـ 70 ألف نزيل، إضافة إلى 50 ألف نزيل في الشقق الفندقية.